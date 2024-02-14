Янник Синнер провёл и выиграл первый матч после победы на Australian Open — 2024
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Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер провёл первый матч после победы на Australian Open – 2024.
Это произошло на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут.
Роттердам. 1-й круг
14 февраля 2024, среда. 21:40 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
66
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Синнер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Синнера в Роттердаме станет бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис (WC, в данный момент он занимает 70-ю строчку рейтинга ATP).
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