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Янник Синнер провёл и выиграл первый матч после победы на Australian Open — 2024

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер провёл первый матч после победы на Australian Open – 2024.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут.

Синнер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету ван де Зандсхулпа пять эйсов, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Синнера в Роттердаме станет бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис (WC, в данный момент он занимает 70-ю строчку рейтинга ATP).