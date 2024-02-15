Надаль: в возрасте Алькараса многое в моей игре было хуже, он отличный теннисист

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о второй ракетке мира 20-летнем испанце Карлосе Алькарасе.

«Алькарас — отличный игрок. Он совершенный теннисист в своём возрасте, в его игре мало недостатков. В его возрасте мои удары были хуже, многое было хуже, чем у него сейчас. Судя по тому, что он говорит на пресс-конференциях, у него всё очень чётко. У Карлоса много амбиций. В его возрасте я бы никогда не подумал о таком, как желание встретиться с лучшим в финале. Думаю, у него есть все составляющие для невероятной карьеры», — приводит слова Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии.