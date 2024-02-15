Надаль: Джокович — лучший теннисист в истории. Когда вижу его успех, не хочется злиться

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о лидере мирового рейтинга 36-летнем сербском спортсмене Новаке Джоковиче.

«Считаю Новака хорошим человеком. Когда я вижу его успех, мне не хочется злиться. Я бы сказал, что он лучший теннисист в истории. Его тело лучше, чем моё, и это тоже имеет значение», — приводит слова Надаля La Sexta.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 6 по 17 марта. На счету Джоковича 24 выигранных турнира «Большого шлема».