Рафаэль Надаль: никогда не испытывал ненависти к теннису

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что никогда не испытывал ненависти к теннису, но устал от травм.

«Я никогда не испытывал ненависти к теннису. Это было бы очень неблагодарно с моей стороны. Теннис подарил мне множество прекрасных вещей, которых без него я бы никогда не смог испытать. Я не могу ненавидеть этот спорт, но мне надоело, что моё тело больше не реагирует так, как мне хотелось бы», — приводит слова Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. В январе Надаль провёл первый турнир после годовой паузы, приняв участие в турнире в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.