Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала четырёх из пяти турниров с начала года

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) после победы над американкой Эммой Наварро (США) в третьем круге турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 6:4 вышла в четвёртый четвертьфинал из пяти турниров, в которых она приняла участие с начала 2024 года.

Предыдущее подобное достижение Рыбакина установила в 2020 году.

Напомним, Рыбакина выиграла турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия), дошла до 1/4 финала в Аделаиде (Австралия), выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и поборется с Лейлой Фернандес (Канада) за выход в полуфинал в Дохе. Единственным турниром, в котором Рыбакина не смогла добраться до стадии четвертьфинала, стал Australian Open, где спортсменка уступила россиянке Анне Блинковой во втором круге.