Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала четырёх из пяти турниров с начала года

Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала четырёх из пяти турниров с начала года
Комментарии

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) после победы над американкой Эммой Наварро (США) в третьем круге турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 6:4 вышла в четвёртый четвертьфинал из пяти турниров, в которых она приняла участие с начала 2024 года.

Предыдущее подобное достижение Рыбакина установила в 2020 году.

Напомним, Рыбакина выиграла турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия), дошла до 1/4 финала в Аделаиде (Австралия), выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и поборется с Лейлой Фернандес (Канада) за выход в полуфинал в Дохе. Единственным турниром, в котором Рыбакина не смогла добраться до стадии четвертьфинала, стал Australian Open, где спортсменка уступила россиянке Анне Блинковой во втором круге.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android