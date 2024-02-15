Мария Саккари объявила о прекращении шестилетнего сотрудничества с тренером Томом Хиллом

Греческая теннисистка Мария Саккари объявила о прекращении сотрудничества с британским тренером Томом Хиллом. Специалист был тренером Саккари на протяжении шести лет.

«Том, спасибо тебе за все эмоции, поддержку на корте и за его пределами, а также за веру с первого дня. Мы выросли вместе, и ты помог мне осознать, что всё возможно. Ты не только сделал меня лучшей теннисисткой, но и сделал меня лучшим человеком. Спасибо тебе за то, что всегда желаешь мне лучшего и всегда меня поддерживаешь! Удачи в следующей главе твоей карьеры», — написала Саккари на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Саккари уступила чешке Линде Носковой (28-я ракетка мира) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В результате она впервые за 125 недель покинет топ-10 рейтинга WTA, поскольку не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал.