Карлос Алькарас: календарь соревнований слишком жёсткий, это необходимо изменить

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о календаре соревнований.

«Календарь соревнований слишком жёсткий. Если ты начинаешь сезон с первого турнира в году, то приходится уезжать из дома уже 25-26 декабря. Почти год я без остановки выступаю на турнирах, постоянно перемещаюсь. Это очень тяжело, и мы должны проводить много турниров в сезоне. Не знаю, примут ли решение о сокращении количества обязательных турниров. Но календарь действительно жёсткий, и это сказывается на здоровье спортсменов. Думаю, это необходимо изменить», — приводит слова Алькараса Ole.

Напомним, Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который проходит с 12 по 18 февраля. Испанский теннисист является действующим чемпионом этих соревнований. Он начнёт свой путь на турнире в Буэнос-Айресе с матча второго круга.