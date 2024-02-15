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Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Дохе

Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Дохе
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира 28-летний российский теннисист Даниил Медведев не выступит на хардовом турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Спортсмен является действующим чемпионом этих соревнований.

Российский теннисист всё ещё не чувствует себя на 100 процентов готовым выступать и защищать прошлогодний титул после Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Напомним, ранее Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) по аналогичной причине. На Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне российский теннисист дошёл до финала, где проиграл четвёртой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.

Турнир в Дохе пройдёт с 19 по 24 февраля 2024 года.

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