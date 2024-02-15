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Экс-россиянин Шевченко одержал вторую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP

Экс-россиянин Шевченко одержал вторую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP
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57-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко, с этого сезона представляющий Казахстан, одержал вторую в карьере победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Соревнования проходят на харде в помещении. 23-летний Шевченко в трёх сетах одолел седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне (3). Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу представителя Казахстана.

Напомним, первая победа Шевченко (ещё в статусе российского спортсмена) произошла в октябре 2023 года. Тогда на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) Александр со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) обыграл американца Тейлора Фритца (девятую ракетку мира).

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