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Американский теннисист Бруксби добился сокращения дисквалификации

Американский теннисист Бруксби добился сокращения дисквалификации
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сократило срок дисквалификации 23-летнему американскому теннисисту Дженсону Бруксби. В октябре прошлого года спортсмен был дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов на 18 месяцев. Сегодня, 15 февраля, ITIA сократило срок до 13 месяцев.

«После повторной оценки ITIA, ВАДА и представители игрока согласились с тем, что вина Бруксби в нарушении правил не столь велика, как было установлено независимым трибуналом ранее, поэтому санкция в виде 13 месяцев является уместной», — говорится в сообщении ITIA.

Напомним, последний раз Бруксби выходил на корт на Australian Open в январе 2023 года. После этого Бруксби не выступал из-за травмы запястья, он перенёс две операции и был дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов.

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