Свёнтек — об Азаренко: она была в топе лучших игроков, за которыми я следила в детстве

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась впечатлениями после матча с бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу польской спортсменки.

«Я очень рада победе. Вика — настоящая чемпионка! Она была в топе лучших игроков, за которыми я следила в детстве. Горжусь, что выиграла у Виктории. Здорово, что имею возможность играть с ней на одном корте», — сказала Свёнтек в послематчевом интервью.

Напомним, за выход в финал соревнований в Дохе, призовой фонд которых составляет $ 3 211 715, Свёнтек сразится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Каролина Плишкова (Чехия).