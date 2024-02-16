Надаль — о Мбаппе: я бы пригласил его в «Реал», но не мне принимать решения

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль порассуждал о возможном переходе французского нападающего Киллиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я бы пригласил его в команду, но не мне принимать решение. У «Реала» блестящий подбор игроков, если не брать во внимание травмы, и с Мбаппе состав стал бы ещё сильнее. Анчелотти — настоящий джентльмен, он демонстрирует правильные спортивные ценности, что иногда бывает трудным из-за большого напряжения. Мне нравятся такие люди, как Анчелотти», — сказал Надаль в интервью COPE.

Напомним, в последние месяцы в СМИ появлялась информация, что французский футболист близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.