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Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе

Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи со счётом 6:2, 7:5.

Буэнос-Айрес. 2-й круг
16 февраля 2024, пятница. 00:45 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Камило Уго Карабельи
134
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету аргентинца пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге турнира Алькарас встретится с итальянцем Андреа Вавассори.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.

Календарь турнира в Буэнос-Айресе
Турнирная сетка турнира в Буэнос-Айресе
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