Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету аргентинца пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге турнира Алькарас встретится с итальянцем Андреа Вавассори.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.