Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Во втором круге он обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи со счётом 6:2, 7:5.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Алькарас выполнил одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету аргентинца пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге турнира Алькарас встретится с итальянцем Андреа Вавассори.
Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.
- 16 февраля 2024
-
02:29
-
00:53
-
00:14
- 15 февраля 2024
-
23:43
-
23:42
-
23:10
-
22:51
-
22:44
-
21:37
-
21:00
-
20:52
-
20:37
-
20:14
-
19:34
-
19:19
-
18:21
-
17:57
-
17:49
-
17:39
-
17:15
-
17:12
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:17
-
16:07
-
15:00
-
14:54
-
13:00
-
12:40
-
10:58
-
10:40
-
10:28
-
10:17
-
09:54