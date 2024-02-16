Камилла Рахимова вышла в финал квалификации турнира в Дубае

В полуфинальном матче квалификации турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 87-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над представительницей США Алисией Паркс (113-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Рахимова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Паркс восемь эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале квалификации турнира в Дубае Рахимова сыграет с соотечественницей Анной Калинской, занимающей 40-е место в рейтинге WTA. Турнир в ОАЭ пройдёт с 18 по 24 февраля.