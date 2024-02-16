Калинская пробилась в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Масарову

40-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале квалификационного турнира Калинская со счётом 6:4, 6:3 обыграла испанскую теннисистку Ребеку Масарову. Встреча теннисисток продлилась 1 час 30 минут.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Масаровой семь эйсов, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти заработанных.

За право попасть в основную сетку турнира Анна Калинская сыграет ещё с одной россиянкой — 87-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой, которая в своём матче сломила сопротивление американки Алисии Паркс.