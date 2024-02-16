Алькарас — о победе над Уго Карабельи: очень тяжёлый матч, он настоящий боец

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Аргентины Камило Уго Карабельи в 1/8 финала турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Это был очень тяжёлый матч. Он настоящий боец, отличный игрок. В этой встрече было трудно победить, играя в свой теннис.

Не буду врать, начало матча выдалось для меня нервным из-за того, насколько активно болельщики поддерживали его. Конечно, это нормально, и в целом я очень доволен своим первым матчем на грунте после «Ролан Гаррос». Надеюсь, я смогу прибавить и играть всё лучше и лучше», — приводит слова Алькараса официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу испанца. Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс.