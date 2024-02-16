Зверев — о приглашении Беккера в команду: вероятность есть и всегда была

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев оценил вероятность приглашения немецкого тренера Бориса Беккера в свою команду.

«Вероятность есть и всегда была.

Если рассматривать привлечение такого человека, как Борис, то это, конечно, для того, чтобы выигрывать большие титулы. Но тренер, безусловно, должен ездить на крупные турниры вместе с игроком.

Просто понять, о чём такие опытные наставники думают и как действуют в определённых ситуациях, может быть полезно. Всегда можно узнать что-то новое, я не собираюсь быть упрямым и говорить, что всё знаю лучше всех», — приводит слова спортсмена портал Tennis365.

Напомним, ранее Борис Беккер объявил, что покинул команду датского теннисиста Хольгера Руне.