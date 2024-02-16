Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: то, что случилось в матче Остапенко и Азаренко, некрасиво, неспортивно и нехорошо

Янчук: то, что случилось в матче Остапенко и Азаренко, некрасиво, неспортивно и нехорошо
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал инцидент, произошедший сразу после матча третьего раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) между Викторией Азаренко (Беларусь) и Еленой Остапенко (Латвия).

После пятого поражения от белоруски в карьере, Остапенко не стала пожимать руку Азаренко, протянув ракетку. Белорусская теннисистка отказалась коснуться ракеткой в ответ.

«То, что случилось в матче Остапенко и Азаренко, некрасиво, неспортивно, нехорошо. Я думаю, что организаторы турнира должны принять какие-то меры по отношению к Остапенко. Игроки на корте должны думать об игре и соблюдать нормы приличия. Своим поведением Остапенко выставляет себя не в лучшем свете», — цитирует Янчука ТАСС.

Материалы по теме
Фото
Остапенко отказалась пожать руку Азаренко после матча на турнире в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android