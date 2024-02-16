Янчук: то, что случилось в матче Остапенко и Азаренко, некрасиво, неспортивно и нехорошо

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал инцидент, произошедший сразу после матча третьего раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) между Викторией Азаренко (Беларусь) и Еленой Остапенко (Латвия).

После пятого поражения от белоруски в карьере, Остапенко не стала пожимать руку Азаренко, протянув ракетку. Белорусская теннисистка отказалась коснуться ракеткой в ответ.

«То, что случилось в матче Остапенко и Азаренко, некрасиво, неспортивно, нехорошо. Я думаю, что организаторы турнира должны принять какие-то меры по отношению к Остапенко. Игроки на корте должны думать об игре и соблюдать нормы приличия. Своим поведением Остапенко выставляет себя не в лучшем свете», — цитирует Янчука ТАСС.