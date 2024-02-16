Синнер — о Монфисе: невероятный шоумен, хочу, чтобы он выступал как можно дольше

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Гаэлем Монфисом и поделился ожиданиями от матча с Милошем Раоничем на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Я провёл всего один неуверенный гейм во втором сете, и всё так быстро изменилось. Я по-прежнему считаю, что такие матчи очень помогают, особенно в психологическом плане. Когда ты не играешь в свой лучший теннис, но всё равно находишь способ победить.

Против него никогда не бывает легко, но у меня такое чувство, что мы теперь знаем друг друга немного лучше.

Он невероятный шоумен. Болельщики его очень любят. Думаю, это необходимо теннису. Я искренне хочу, чтобы он продолжал выступать как можно дольше, и надеюсь, что смогу разделить с ним корт ещё много раз, ведь он просто потрясающий игрок», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

Также Синнер поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с канадцем Милошем Раоничем.

«Будет очень сложный матч. Мне довелось пару раз потренироваться с ним, когда я был моложе, так что я знаю, что будет непросто, но я с нетерпением жду этого матча.

Это очередной вызов, и я постараюсь быть максимально готов. Надеюсь, это будет хороший матч, даже если не будет слишком высокого темпа», — добавил итальянец.