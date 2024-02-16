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Эрика Андреева уступила Сиюй Ван в полуфинале квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

Эрика Андреева уступила Сиюй Ван в полуфинале квалификации турнира WTA-1000 в Дубае
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106-я ракетка мира, российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале квалификационного турнира Андреева со счётом 4:6, 2:6 уступила китайской теннисистке Сиюй Ван (62-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час 31 минуту.

19-летняя российская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Сиюй Ван шесть эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За право попасть в основную сетку турнира китаянка сыграет с победительницей противостояния Сара Эррани (Италия, 94) — Ипек Оз (Турция, 234).

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