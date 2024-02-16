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Рыбакина — Павлюченкова: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира в Дохе

Рыбакина — Павлюченкова: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира в Дохе
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В пятницу, 16 февраля, определятся финалисты турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В первом полуфинале встретятся четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся не раньше 17:00 мск. По личным встречам впереди Павлюченкова 1-0. Россиянка обыграла Рыбакину в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021 со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Анастасия Павлюченкова.

Доха (ж). 1/2 финала
16 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Во втором полуфинале турнира встретятся первая ракетка мира Ига Свёнтек (Польша) и 59-й номер рейтинга WTA Каролина Плишкова (Чехия).

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