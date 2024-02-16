Де Минор — Рублёв: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Роттердаме

В пятницу, 16 февраля, состоится поединок четвертьфинала теннисного турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

За выход в полуфинал соревнований поспорят австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте «Ахой Роттердам» и начнётся не раньше 16:30 мск.

Теннисисты шесть раз играли между собой, счёт личных встреч равный — 3-3. При этом два последних матча остались за российским теннисистом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв.

Турнир в Роттердаме завершится 18 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 2 134 985.