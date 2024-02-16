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Де Минор — Рублёв: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Роттердаме

Де Минор — Рублёв: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Роттердаме
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В пятницу, 16 февраля, состоится поединок четвертьфинала теннисного турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

За выход в полуфинал соревнований поспорят австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте «Ахой Роттердам» и начнётся не раньше 16:30 мск.

Теннисисты шесть раз играли между собой, счёт личных встреч равный — 3-3. При этом два последних матча остались за российским теннисистом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв.

Роттердам. 1/4 финала
16 февраля 2024, пятница. 16:45 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Турнир в Роттердаме завершится 18 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 2 134 985.

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