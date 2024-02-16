Халеп — о дисквалификации: я по-прежнему уверена, что истина восторжествует

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп по итогам слушаний CAS заявила, что была рада возможности представить свою позицию.

«Эти слушания дали мне шанс изложить свою позицию и отстоять свою невиновность.

Я по-прежнему уверена, что истина восторжествует. Я с нетерпением жду возможности вновь вернуться к участию на теннисных турнирах», – приводит слова Халеп портал Tennis365.

Напомним, слушания проходили 7-9 февраля. Дата оглашения решения пока неизвестна. В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.