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Халеп — о дисквалификации: я по-прежнему уверена, что истина восторжествует

Халеп — о дисквалификации: я по-прежнему уверена, что истина восторжествует
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Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп по итогам слушаний CAS заявила, что была рада возможности представить свою позицию.

«Эти слушания дали мне шанс изложить свою позицию и отстоять свою невиновность.

Я по-прежнему уверена, что истина восторжествует. Я с нетерпением жду возможности вновь вернуться к участию на теннисных турнирах», – приводит слова Халеп портал Tennis365.

Напомним, слушания проходили 7-9 февраля. Дата оглашения решения пока неизвестна. В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.

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