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Димитров вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, в трёх сетах обыграв Шевченко

Димитров вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, в трёх сетах обыграв Шевченко
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Болгарский теннисист, 13-я ракетка мира Григор Димитров вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В своём матче четвертьфинала спортсмен в трёх сетах обыграл экс-россиянина, ныне выступающего за Казахстан, Александра Шевченко, 57-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Роттердам. 1/4 финала
16 февраля 2024, пятница. 15:10 МСК
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 2 		6 4
         
Александр Шевченко
57
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Теннисисты провели на корте ровно два часа. За это время Григор Димитров выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Шевченко — 12 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.

За выход в финал Григор Димитров поборется либо с пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, либо с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Соперник болгарского теннисиста определится сегодня, 16 февраля, вечером.

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