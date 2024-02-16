Димитров вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, в трёх сетах обыграв Шевченко

Болгарский теннисист, 13-я ракетка мира Григор Димитров вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В своём матче четвертьфинала спортсмен в трёх сетах обыграл экс-россиянина, ныне выступающего за Казахстан, Александра Шевченко, 57-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте ровно два часа. За это время Григор Димитров выполнил семь эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Шевченко — 12 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.

За выход в финал Григор Димитров поборется либо с пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым, либо с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Соперник болгарского теннисиста определится сегодня, 16 февраля, вечером.