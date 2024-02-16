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«Ига — великий чемпион». Рыбакина — о Свёнтек перед финальным матчем в Дохе

«Ига — великий чемпион». Рыбакина — о Свёнтек перед финальным матчем в Дохе
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Четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина назвала свою соперницу в финале турнира Игу Свёнтек в Дохе (Катар) великим чемпионом и рассказала, как будет готовиться к завтрашнему матчу.

«Ну сначала попробую восстановиться. Сегодня был тяжёлый матч. Я и раньше играла много матчей в плотном графике, поэтому самое главное – восстановиться. Ига – великий чемпион. Это будет очень сложно. Завтра я постараюсь получить удовольствие и сделать как можно больше», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Напомним, сегодня, 16 февраля, Рыбакина обыграла Анастасию Павлюченкову из России и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе, где встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Свёнтек не сыграла полуфинальный матч из-за отказа от него соперницы Каролины Плишковой и сразу попала в финал.

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