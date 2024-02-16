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Де Минор высказался о победе над Рублёвым в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Де Минор высказался о победе над Рублёвым в четвертьфинале турнира в Роттердаме
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Австралийский теннисист Алекс де Минор, 11-я ракетка мира, высказался о своей победе над пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Я продолжал говорить себе: «Будь храбрым и добивайся своего», потому что в конечном счёте я не могу просто бегать вокруг, играя с Андреем. У него слишком много силы, слишком много оружия, и он просто может диктовать мне игру ударами то в одну, то в другую сторону.

Так что, если я хочу быть эффективным в матчах с ним, я должен защищаться, должен стараться быть агрессивным и бить по мячу чётче и объёмнее, чем обычно. В решающие моменты я играл великолепно, что в итоге принесло мне сегодняшнюю победу», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

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