Де Минор высказался о победе над Рублёвым в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Австралийский теннисист Алекс де Минор, 11-я ракетка мира, высказался о своей победе над пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Я продолжал говорить себе: «Будь храбрым и добивайся своего», потому что в конечном счёте я не могу просто бегать вокруг, играя с Андреем. У него слишком много силы, слишком много оружия, и он просто может диктовать мне игру ударами то в одну, то в другую сторону.

Так что, если я хочу быть эффективным в матчах с ним, я должен защищаться, должен стараться быть агрессивным и бить по мячу чётче и объёмнее, чем обычно. В решающие моменты я играл великолепно, что в итоге принесло мне сегодняшнюю победу», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.