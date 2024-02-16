Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Димитров — о матче с Шевченко: честно говоря, я играл очень плохо

Димитров — о матче с Шевченко: честно говоря, я играл очень плохо
Аудио-версия:
Комментарии

Болгарский теннисист Григор Димитров, 13-я ракетка мира, высказался о своей игре в матче четвертьфинала турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в котором спортсмен обыграл 57-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко.

«Только в последнем гейме я смог прочитать игру Александра полностью, вот и всё. Честно говоря, я играл очень плохо, но и он отличный соперник, с другой стороны. Я видел довольно много его матчей и тренировался с ним в межсезонье, знаю, что он всегда играет на высокой скорости.

Очевидно, это было здорово, то, как он подавал, было потрясающим. Я должен был оставаться сосредоточенным в течение всего матча. Знал, что в какой-то момент у меня появится шанс и мне нужно будет его использовать, что и произошло в последнем гейме», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

В полуфинале Григор Димитров встретится с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.

Материалы по теме
«Да ё-ё-ё!» Рублёв орал, опять бил себя ракеткой и проиграл австралийцу в Роттердаме
«Да ё-ё-ё!» Рублёв орал, опять бил себя ракеткой и проиграл австралийцу в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android