Грикспор в двух сетах обыграл Руусувуори и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор, 29-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в своём матче четвертьфинала в двух сетах обыграл 55-ю ракетку мира из Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. По ходу матча Грикспор выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Руусувуори, в свою очередь, один раз подал навылет. Отметим, что ни один из теннисистов в этой встрече не смог реализовать заработанный брейк-пойнт.

За выход в финал Таллон Грикспор поборется либо с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, либо с экс третьей ракеткой мира из Канады Милошем Раоничем, сейчас занимающим 309-ю строчку рейтинга ATP.