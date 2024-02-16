Грикспор в двух сетах обыграл Руусувуори и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор, 29-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в своём матче четвертьфинала в двух сетах обыграл 55-ю ракетку мира из Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
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Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. По ходу матча Грикспор выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Руусувуори, в свою очередь, один раз подал навылет. Отметим, что ни один из теннисистов в этой встрече не смог реализовать заработанный брейк-пойнт.
За выход в финал Таллон Грикспор поборется либо с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, либо с экс третьей ракеткой мира из Канады Милошем Раоничем, сейчас занимающим 309-ю строчку рейтинга ATP.
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