Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Грикспор в двух сетах обыграл Руусувуори и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Грикспор в двух сетах обыграл Руусувуори и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор, 29-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в своём матче четвертьфинала в двух сетах обыграл 55-ю ракетку мира из Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Роттердам. 1/4 финала
16 февраля 2024, пятница. 21:40 МСК
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 4
         
Эмиль Руусувуори
55
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори

Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты. По ходу матча Грикспор выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Руусувуори, в свою очередь, один раз подал навылет. Отметим, что ни один из теннисистов в этой встрече не смог реализовать заработанный брейк-пойнт.

За выход в финал Таллон Грикспор поборется либо с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, либо с экс третьей ракеткой мира из Канады Милошем Раоничем, сейчас занимающим 309-ю строчку рейтинга ATP.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android