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Теннисист Бруксби, дисквалифицированный за допинг, может сыграть уже в марте

Теннисист Бруксби, дисквалифицированный за допинг, может сыграть уже в марте
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Американский теннисист Дженсон Бруксби, который был дисквалифицирован за пропуск трёх допинг-тестов, может вернуться к профессиональному спорту уже 3 марта 2024 года, на 10 месяцев раньше первоначальной даты. Об этом сообщает Международное агентство по честности тенниса (ITIA).

ITIA заявило, что достигло соглашения с Бруксби о сокращении срока запрета с 18 месяцев до 13 и датировании его задним числом, когда предположительно произошёл третий пропущенный тест.

Напомним, что в октябре ITIA заявило, что Бруксби был дисквалифицирован до января 2025 года после того, как независимый трибунал установил, что он пропустил три теста на наркотики в течение года. В ITIA заявили, что Бруксби признал, что его «недостоверные данные о местонахождении» в двух из пропущенных тестов «были действительными».

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