«Я никому не желаю такого кошмара». Бруксби — о времени без профессионального тенниса

Американский теннисист Дженсон Бруксби рассказал об эмоциях, которые испытывает по поводу скорого возвращения в профессиональный теннис.

«Мне доставляет огромную радость и облегчение то, что я могу вернуться к тому, что люблю. Последние 13 месяцев были утомительными, и я никому не желаю такого кошмара», — приводит слова Бруксби Associated Press.

Напомним, Бруксби в возрасте 22 лет был дисквалифицирован на полтора года из-за того, что пропустил сдачу трёх допинг-проб. Свою вину теннисист признал. Сейчас Международное агентство честности тенниса согласовало с ним возможность вернуться в спорт, начиная с марта, что меньше, чем изначально названный срок.

До дисквалификации он был на 33-м месте рейтинга АТР и являлся одним из перспективных игроков США.