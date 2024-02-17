Халеп, дисквалифицированная за допинг, подала в суд на производителя пищевых добавок

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подала в суд на производителя пищевых добавок. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, румынка требует возмещения ущерба на сумму более $ 10 млн от канадской компании «Quantum Nutrition». Она считает, что запрещённое вещество могло попасть в её организм с добавкой, которую она принимала в 2022-м, при этом оно не было указано в составе на этикетке.

Румынская спортсменка утверждает, что могла получить его только из биологической добавки, которую ей дали в академии Патрика Муратоглу.

Напомним, слушания проходили 7-9 февраля. Дата оглашения решения пока неизвестна. В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.