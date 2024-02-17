«Вау, он бьёт сильнее Рублёва». Медведев рассказал о первом впечатлении от Алькараса

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда впервые обратил внимание на талант чемпиона двух ТБШ, испанца Карлоса Алькараса.

«Он безумно начал для своего возраста. Он самая молодая первая ракетка в истории, и этим всё сказано. Но талант, которым он обладает, просто невероятен. Мы это сразу поняли, когда он появился в туре. Помню, когда он был где-то рядом с топ-100, он тренировался с Андреем Рублёвым. А Андрей – один из самых сильно бьющих по мячу игроков в теннисе, Карлосу в тот момент было, по-моему, 17 лет. Я наблюдал за их тренировкой и думал: «Вау, он бьёт сильнее Андрея, у этого парня большой потенциал», — приводит слова Медведева Eurosport.