Медведев: интересно, как Алькарас справится с кучей спонсоров и активным интересом к себе

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о будущем испанца Карлоса Алькараса.

«Сейчас, когда он проигрывает, может быть, чуть больше матчей, чем раньше, люди начинают говорить: «Ой, возможно, он немного потерял уверенность в себе». Но ему ещё 20 лет. Он очень молод, так что иногда в его карьере будут случаться и взлёты, и падения, это нормально.

Будет интересно посмотреть, как он справится со всем тем, что сопутствует хорошему теннису: куча спонсоров, большой интерес и всё такое прочее. Некоторые парни легко справляются с этим, другие – испытывают давление и справляются с ним по-разному. Я думаю, что он ещё молод, чтобы делать какие-то выводы, так что посмотрим, как у него пойдёт дальше», — приводит слова Медведева Eurosport.