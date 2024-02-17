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Янчук: во втором сете Павлюченкова навязала борьбу

Янчук: во втором сете Павлюченкова навязала борьбу
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался об игре Анастасии Павлюченковой в полуфинальном матче в Дохе (Катар).

Доха (ж). 1/2 финала
16 февраля 2024, пятница. 17:10 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Я считаю, что поражение Павлюченковой закономерно. Они примерно одинаково остро действуют с Рыбакиной, но, конечно, Рыбакина намного моложе и быстрее играет. Первый сет у Павлюченковой не получился, но во втором она навязала борьбу. Я думаю, что выход в полуфинал — прекрасный результат для Павлюченковой», приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, Павлюченкова проиграла казахстанской теннисистке Рыбакиной и не смогла продолжить участие в турнире. Турнир в Дохе относится к категории WTA-1000, призовой фонд в нём $ 3 211 715.

Финал Елены Рыбакиной и Иги Свёнтек состоится 17 февраля в 18:00 мск.

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