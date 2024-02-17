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Прошла жеребьёвка турнира в Дохе, посев которого возглавили Рублёв и Хачанов

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 19 по 24 февраля.

Сетку соревнований на харде возглавил олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Александр Шевченко (Казахстан) – Ришар Гаске (Франция, WC).

Вторым сеяным турнира также стал россиянин – серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов. Его первым соперником станет либо представитель Венгрии Фабиан Марожан, либо квалифаер.

Интересные матчи первого круга турнира в Дохе:

Павел Котов (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия)

Мартон Фучович (Венгрия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Энди Маррей (Великобритания) – Q/LL.