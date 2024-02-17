Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Прошла жеребьёвка турнира в Дохе, посев которого возглавили Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка турнира в Дохе, посев которого возглавили Рублёв и Хачанов
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который пройдёт с 19 по 24 февраля.

Сетку соревнований на харде возглавил олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Александр Шевченко (Казахстан) – Ришар Гаске (Франция, WC).

Вторым сеяным турнира также стал россиянин – серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов. Его первым соперником станет либо представитель Венгрии Фабиан Марожан, либо квалифаер.

Интересные матчи первого круга турнира в Дохе:

Павел Котов (Россия) – Лоренцо Сонего (Италия)
Мартон Фучович (Венгрия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Энди Маррей (Великобритания) – Q/LL.

Сетка турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android