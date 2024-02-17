Калинская пробилась в основу турнира WTA-1000 в Дубае, успешно преодолев квалификацию

Четвертьфиналистка Australian Open – 2024, 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 211 715.

Калинская (1) успешно преодолела квалификацию соревнований, в финале обыграв соотечественницу Камиллу Рахимову (87-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:2. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 12 минут. Калинская три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рахимовой ни одного эйса, три двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.

В первом круге турнира в Дубае Калинская сразится со 126-й ракеткой мира, представительницей Австралии Сторм Хантер (Q).