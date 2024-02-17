Де Минор — об уровне игры: я немного поднял планку, надеюсь, смогу поднять её ещё выше

11-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над Григором Димитровым в полуфинале турнира категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Я очень доволен своим уровнем игры на протяжении всего матча. Это был, пожалуй, один из лучших моих матчей. При этом я знал, что Григор будет бороться до конца, и мне несколько раз пришлось отыгрывать непростые брейк-пойнты. Но я смог показать свой лучший теннис.

Главное, что мне удалось удержать свою подачу в ключевые моменты, и я проведу ещё один матч на турнире.

Это мой стандарт. Это я и должен показывать каждый раз, когда выхожу на корт. Так я буду показывать свой лучший теннис. Уверен, я сделал шаг в правильном направлении, показав, в какой теннис я могу играть из недели в неделю. Думаю, я немного поднял планку и надеюсь, что в будущем смогу поднять её ещё выше.

Ключевую роль сыграл мой настрой. Мне кажется, моя физическая форма никогда не вызывает вопросов, да и настрой тоже, но это длинный год, поэтому бывают недели, когда оставаться позитивным немного сложнее.

Здесь, в Роттердаме, я с первого матча почувствовал себя уверенно, спокойно и был собранным на протяжении всего турнира, и я думаю, что это стало большим подспорьем для меня», — приводит слова де Минора официальный сайт АТР.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу австралийца. В матче за титул 25-летний де Минор сыграет с победителем противостояния Янник Синнер (Италия, 4) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 29).