Юлия Авдеева обыграла первую сеяную и пробилась в финал турнира ITF W75 в Германии

246-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева пробилась в финал турнира категории ITF W75 в Альтенкирхене (Германия).

В полуфинальном матче россиянка одержала волевую победу над первой сеяной турнира Осеан Доден (Франция, 82-я ракетка мира) со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

По ходу матча Авдеева 24 раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Доден девять эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В матче за титул 21-летняя россиянка сыграет с бельгийской теннисисткой Элисон Ван Эйтванк (706-я ракетка мира, наивысшая позиция в рейтинге — 37). Призовой фонд турнира составляет $ 60 тыс.