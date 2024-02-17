Пичи: неправильно оценивать результаты молодых игроков по достижениям «Большой тройки»

Бывшая 80-я ракетка мира, а ныне спортивный комментатор, британец Марк Пичи заявил, что не считает правильным оценивать результаты молодых теннисистов по великим достижениям «Большой тройки».

«Послушайте, Australian Open — 2024 был всего лишь 13-м «Шлемом», в котором Алькарас принял участие. Он уже выиграл два из них, а все ополчились и говорят, что он должен делать это чаще.

Мы живём в безумное время, потому что у нас есть три игрока, которые выиграли по 20 или больше «Шлемов». Они превратили покорение великих достижений в нечто обыденное.

Все, кто пришёл в Тур после них, оцениваются по этому абсурдному эталону, которого остальные никогда не достигнут. Считаю ли я, что Карлос когда-нибудь выиграет 20 турниров «Большого шлема»? Нет. Выиграет ли он больше 10? Думаю, что да, и это, мягко говоря, неплохая карьера.

Я бы предпочёл оказаться на месте Карлоса с парой титулов ТБШ за плечами, чем на месте того, у кого их нет, кто в конце карьеры будет задаваться вопросом: «А я когда-нибудь смогу сделать это?». Мне кажется, что у него всё в порядке», — приводит слова Пичи портал Tennis365.