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Свёнтек: никогда не думала, что победить на турнире три раза подряд — нечто особенное

Свёнтек: никогда не думала, что победить на турнире три раза подряд — нечто особенное
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Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, высказалась о своей победе на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка выиграла эти соревнования третий год подряд, в этом году в финале турнира она обыграла четвёртую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину.

«Я никогда не думала, что победить на турнире три раза подряд — нечто особенное. Но могу сказать, что это происходит тогда, когда ты об этом не знаешь, поэтому я не стремлюсь побить какие-либо рекорды. Я просто играю в теннис и всё.

Рада, что продолжала работать и не думала слишком о многом в течение этой недели, а просто сосредоточилась на правильных вещах. Думаю, это и было ключевым моментом. Приехать сюда, будучи двукратной чемпионкой, было нелегко. Поэтому я рада, что сейчас у меня есть такой опыт, надеюсь, я смогу его использовать», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

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