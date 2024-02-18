Факундо Диас Акоста пробился в дебютный финал на турнирах ATP

87-я ракетка мира, аргентинский теннисист Факундо Диас Акоста пробился в финал турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В полуфинальном матче Факундо Диас Акоста переиграл своего соотечественника Федерико Корию (106-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут.

Диас Акоста три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Кории один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Диас Акоста впервые вышел в финал на уровне Тура. В матче за титул 23-летний аргентинец сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Николас Харри (Чили).