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Харри высказался о сенсационной победе над Алькарасом в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Харри высказался о сенсационной победе над Алькарасом в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе
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Чилийский теннисист, 21-я ракетка мира, Николас Харри прокомментировал сенсационную победу в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина) над Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) 7:6 (7:2), 6:3.

Буэнос-Айрес. 1/2 финала
18 февраля 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Николас Харри
21
Чили
Николас Харри
Н. Харри

«Это значит многое для меня. Третий раз оказался удачным в нашем противостоянии. Карлос Алькарас – один из лучших теннисистов в мире. Для меня это невероятная победа…

Это было очень тяжело физически. Я безумно рад возможности вернуться. Я начал не очень хорошо, не смог выиграть пару очков на своей подаче, но потом я собрался и смог понемногу адаптироваться к темпу Карлоса. Я счастлив сегодня», — приводит слова Харри Tennis.com.

Напомним, в финале турнира Харри встретится с аргентинским теннисистом Факундо Диасом Акостой (87-я ракетка).

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.

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