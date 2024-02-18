Харри высказался о сенсационной победе над Алькарасом в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Чилийский теннисист, 21-я ракетка мира, Николас Харри прокомментировал сенсационную победу в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина) над Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) 7:6 (7:2), 6:3.
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«Это значит многое для меня. Третий раз оказался удачным в нашем противостоянии. Карлос Алькарас – один из лучших теннисистов в мире. Для меня это невероятная победа…
Это было очень тяжело физически. Я безумно рад возможности вернуться. Я начал не очень хорошо, не смог выиграть пару очков на своей подаче, но потом я собрался и смог понемногу адаптироваться к темпу Карлоса. Я счастлив сегодня», — приводит слова Харри Tennis.com.
Напомним, в финале турнира Харри встретится с аргентинским теннисистом Факундо Диасом Акостой (87-я ракетка).
Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.
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