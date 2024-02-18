Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей россиянки была 126-я ракетка мира австралийская теннисистка Сторм Хантер. Встреча, продолжавшаяся 58 минут, завершилась победой Калинской со счётом 6:1, 6:2. Российская теннисистка оформила три эйса и не допустила ни одной двойной ошибки. Её соперница дважды подала навылет и сделала одну двойную ошибку.

В матче второго круга турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Анна Калинская сыграет против шестой ракетки мира Онс Жабер (Тунис). Для спортсменки, посеянной под пятым номером, эта игра будет первой на турнире.