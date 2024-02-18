Жабер снялась с турнира в Дубае. Во втором круге она должна была сыграть с Анной Калинской

Шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Спортсменка не смогла продолжить выступления на соревнованиях из-за повреждения правого колена.

В матче второго круга турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Онс Жабер должна была сыграть с российской теннисисткой Анной Калинской, занимающей 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Представительница России одержала победу в матче первого круга над 126-й ракеткой мира австралийской теннисисткой Сторм Хантер со счётом 6:1, 6:2.

Ранее с турнира снялась украинская теннисистка Марта Костюк. В первом круге соревнований спортсменка должна была сыграть с 13-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Напомним, турнир в Дубае проходит с 18 по 24 февраля 2024 года. Призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.