Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме
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Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В финальном матче итальянец обыграл Алекса де Минора из Австралии (11-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4 и продлилась 2 часа 5 минут.
Роттердам. Финал
18 февраля 2024, воскресенье. 17:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора десять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Турнир в Роттердаме проходил с 12 по 18 февраля. Призовой фонд составил € 2,1 млн. Победителем прошлогодних соревнований являлся россиянин Даниил Медведев. Благодаря сегодняшней победе Синнер обгонит Медведева в рейтинге АТР и займёт третью строчку.
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