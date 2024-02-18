Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финальном матче итальянец обыграл Алекса де Минора из Австралии (11-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4 и продлилась 2 часа 5 минут.

Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора десять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Турнир в Роттердаме проходил с 12 по 18 февраля. Призовой фонд составил € 2,1 млн. Победителем прошлогодних соревнований являлся россиянин Даниил Медведев. Благодаря сегодняшней победе Синнер обгонит Медведева в рейтинге АТР и займёт третью строчку.