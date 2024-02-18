«Разум – самая важная часть тела». Надаль — о занятиях с психологом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о занятиях с психологом. Спортсмен заявил, что это естественный процесс в жизни человека.

«Я всегда говорил об этом без стеснения. Я дважды посещал психолога – на двух разных этапах жизни, с двумя различными проблемами. Хорошо, что сейчас люди могут спокойно это обсуждать. Если у тебя болит нога, ты идёшь к врачу. Здесь так же. Возможно, раньше это была запретная тема, но я так не думаю. Считаю, что занятия с психологом нормальный процесс. Разум – такая же часть тела. Я бы сказал, что самая важная», — сказал Надаль в интервью La Sexta.

Напомним, 37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января 2023 года. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.