Де Минор — об игре Синнера: сомневаюсь, что он проиграет хотя бы один матч в этом году

11-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор поделился впечатлениями от игры итальянского теннисиста, чемпиона Australian Open — 2024 Янника Синнера в финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

«Поздравляю Янника и его команду с победой. Приятно видеть, сколько достижений вы добились на протяжении сезона. Ты всё это заслужил. Я в шутку спросил, проиграет ли Янник хотя бы матч один в этом году, в чём я сильно сомневаюсь. Он играет на невероятном уровне. Ты слишком хорош! Но в следующий раз я поставлю тебя на место», — сказал де Минор после матча.

Напомним, в финальном матче итальянец обыграл Алекса де Минора из Австралии (11-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.