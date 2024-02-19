Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер: чувствую себя болидом Формулы-1

Янник Синнер: чувствую себя болидом Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подъёме на третью строчку в мировом рейтинге и о работе над собой.

«Когда возглавлю рейтинг? Пока я наслаждаюсь третьим местом. Этот результат означает, что я обретаю стабильность и уверенность в работе, которую мы выполняем, в моей команде, в пути, который прошли и по которому будем продолжать идти.

Победы не приходят сразу, они появляются от ежедневной работы, которую не все видят. Приложенные усилия, часы в тренажёрном зале, жертвы, на которые ты идёшь. Мой взгляд всегда обращён на совершенствование. К работе необходимо подходить профессионально.

Я чувствую себя болидом Формулы-1. Сейчас я научился лучше понимать своё тело. Даже минимальное изменение отражается на моей игре, на моей производительности, как это происходит с машинами. К счастью, у меня есть хороший физиотерапевт и остеопат, который занимается моей «тонкой настройкой», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Синнер — четвёртый теннисист, выигравший первые 12 матчей ATP в сезоне за последние 10 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android