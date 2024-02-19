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Алькарас: чтобы победить Синнера, нужно играть на космическом уровне

Алькарас: чтобы победить Синнера, нужно играть на космическом уровне
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о противостоянии с итальянским спортсменом Янником Синнером в нынешнем сезоне.

«Чтобы победить Синнера, нужно играть на космическом уровне. Я рад за него, потому что он очень хороший человек. Тот факт, что Янник сейчас в такой прекрасной форме, помогает мне совершенствоваться и выжимать из себя максимум», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Накануне Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Благодаря этой победе на турнире в Роттердаме итальянец обошёл российского теннисиста Даниила Медведева и поднялся на третью строчку в мировом рейтинге. Лидером рейтинга ATP остаётся сербский теннисист Новак Джокович.

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