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Чесноков: Медведеву нужно постепенно возвращаться

Чесноков: Медведеву нужно постепенно возвращаться
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал влияние отсутствия Даниила Медведева на двух крупных турнирах кряду на расстановку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Даниил пропускает уже второй турнир подряд, потерял 750 очков и уступит третье место в рейтинге. Мне кажется, ему уже пора возвращаться на турниры, потому что впереди ему тоже защищать немало очков. Понятно, что в Австралии на корте он провёл много времени, нужно время на восстановление, но мне кажется, что нужно постепенно возвращаться», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, благодаря победе на турнире в Роттердаме (Нидерланды) итальянец Янник Синнер опередит Медведева в рейтинге ATP и займёт в нём третье место.

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